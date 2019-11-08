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محافظات

انطلاق مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بـ الفيوم .. صور

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:05 م
انطلاق مهرجان تونس
انطلاق مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بـ الفيوم..صور
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الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات مهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، بحضور اللواء عادل الطحلاوي مدير امن الفيوم.

شملت فعاليات المهرجان ورش لصناعة الفخار والخزف والصناعات اليدوية والحرفية، وورش للخوص والسعف والرسم، وعروضًا للفلكلور الشعبى ومتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة ومركز الفيوم للفنون، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وعروض فني ورياضية.

وأوضح المحافظ أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التى تجسد تراث الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية التسويق ودوره فى النهوض بهذه الصناعات من خلال عمل معارض داخل وخارج الفيوم.
انطلاق مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بـ الفيوم .. صور
انطلاق مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بـ الفيوم .. صور
انطلاق مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بـ الفيوم .. صور
انطلاق مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بـ الفيوم .. صور
انطلاق مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بـ الفيوم .. صور
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