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تعليم

جامعة حلوان تنظم مسابقات فى صناعة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:57 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت الإدارة العامة للأنشطة الفنية برعاية شباب جامعة حلوان عن تنظيمها لمسابقة فى التصوير الفوتوغرافى ورسم الكاريكاتير وصناعة الأفلام القصيرة على مستوى الجامعة لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.


شروط مسابقة التصوير هى

- كتابة ٣ أسطر فلسفية عن الصورة
- طباعة الصورة على أن تكون ملك صاحبها ولم يشارك بها أى مسابقات أخرى
-كتابة نوع الكاميرا و تفاصيل التقاط الصورة


شروط مسابقة الأفلام القصيرة

- أن لا يزيد زمن الفيلم عن ١٠ دقائق

- أن يتناول رؤى الشباب بالسيرة الذاتية لأحد أبطال الفن أو الرياضة أو الثقافة أو أحد أبطال القوات المسلحة.

أوضحت الإدارة أنه يتم استقبال الأعمال فى موعد أقصاه ١٥ نوفمبر

يذكر أن جامعة حلوان قد بدأت ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب أمس وقررت منع الصحفيين من تغطية الانتخابات وانتهت الانتخابات بجولة الإعادة يوم الاثنين ب ١٥ كلية بالجامعة.
جامعة حلوان تنظم مسابقات فى صناعة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي
جامعة حلوان تنظم مسابقات فى صناعة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي
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