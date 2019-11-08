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رياضة

كأس محمد السادس.. الشباب السعودي يتأهل لدور الـ 8 بعد تعادله مع شباب الأردن

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:58 م
جمال بلعمري مدافع
جمال بلعمري مدافع نادي الشباب السعودي
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إسماعيل محمود
تأهل فريق الشباب السعودي، لدور الـ 8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية، وذلك بعد تعادله مع شباب الأردن، بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما، في ذهاب دور الـ 16 من البطولة.

افتتح زيد أبو عابد التسجيل لشباب الأردن في الدقيقة 78، وذلك بعد استقباله لعرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليودعها في الشباك بكل سهولة، قبل أن يعادل الجزائري جمال بلعمري النتيجة للشباب في الدقيقة 87، ليؤهل فريقه للدور القادم.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الشباب السعودي بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع المبارتين 2-1.
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