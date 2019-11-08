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محافظات

تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية على الأسواق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:52 م
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية على الأسواق
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أ ش أ
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عدة حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المواطنين من السلع المغشوشة.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير محاضر ضد المخالفين، والتي شملت انتاج خبز ناقص الوزن ، توقف مخبز بلدي عن العمل بدون أذن مسبق من التموين، عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز، عدم الاحتفاط بميزان حساس لمخبز بلدي، عدم الجدية في الصيانة لمخبز بلدي، استخدام مطبوعات في تغليف سلع غذائية، عدم حمل شهادة صحية ، عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، مزاولة نشاط بجون ترخيص.

وأشار البيان الصادر عن مديرية التموين أنه بناءا على تعليمات المحاسب محمد سعد الله مدير المديرية إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.
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