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سيارات

أبرز 4 مشاكل في فرامل السيارة.. تعرف على طريقة حلها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:05 م
مشاكل الفرامل وحلها
مشاكل الفرامل وحلها
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خالد محيي الدين
يواجه الكثيرون من سائقي السيارات مشاكل في منظومة الفرامل، والتي تظهر غالبا لتلف إحدي القطع الأساسية، وقد تسبب ضعف أو انعدام الفرامل بشكل كامل.

وفي هذا الصدد نقدم لكم في التقرير التالي أبرز العيوب والمشاكل الأكثر شيوعا التي قد تواجهك وكيفية حلها.

-توقف إطار قبل الآخر، حيث تلاحظ انحراف السيارة تجاه اليمين أو اليسار عند الضغط على دواسة الفرامل، والذي يكون عادة بسبب وجود هواء زائد بدائرة الفرامل المؤدية للإطار، ما يستلزم مراجعة الفني المختص فورا قبل حدوث أي تلفيات.

-صلابة دواسة الفرامل تعد من أشهر تلك المشاكل الشائعة والتي تظهر بسبب وجود تسريب في زيت الفرامل الداخلي.

-عدم استجابة الفرامل أثناء الضغط عليها، نتيجة لنقص زيت الفرامل "الباكم"، ما يستلزم مراجعة بشكل فوري.

-قد يحدث التصاق أو تعطل بسيط في الفرامل خاصة خلال فصل الصيف، نتيجة للارتفاع الكبير في درجة حرارة الفرامل، ما يوجب بالضغط علي الدواسة عدة مرات لفك ذلك التعطل.
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