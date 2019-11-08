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أخبار العالم

الأمن الأفغاني يحبط محاولة تفجير قنبلة في العاصمة كابول

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:05 م
الأمن الأفغاني يحبط
الأمن الأفغاني يحبط محاولة تفجير قنبلة في العاصمة كابول
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أ ش أ
أعلنت الشرطة الأفغانية بالعاصمة كابول، أن قوات الأمن تمكنت من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع يمكن التحكم بها عن بعد في مدينة كابول، عبر التحكم عن بعد.

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم /الجمعة/ - أن قوات الأمن أبطلت مفعول القنبلة بمساعدة فريق مكافحة المتفجرات التابع لمديرية الأمن الوطني.

يُشار إلى أن عناصر الجماعات المُسلحة، والتي من بينها حركة طالبان، عادة ما يستخدمون العبوات المتفجرة بدائية الصنع في استهدافهم لأفراد الأمن ومسؤولي الحكومة بالدولة الأفغانية، ومع ذلك، فإن مثل هذه الهجمات عادة ما تلحق خسائر بشرية بالغة من المدنيين.
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