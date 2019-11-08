آيتن عامر وأحمد صلاح حسنى وشيكو في عزاء والد أكرم حسني

حرص الفنانون هانى رمزى، آيتن عامر، محمد الصاوى، أحمد صلاح حسنى وشيكو، على المشاركة في عزاء والد الفنان أكرم حسني، المقام حاليا بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.



يذكر أن والد الفنان أكرم حسني قد توفي مساء أمس، الخميس، وتم تشييع جنازته اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد طلعت مصطفي بمدينة الرحاب.



يشار إلى أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينيات.