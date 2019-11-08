AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر ؟

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:56 م
ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر ؟
Advertisements
رضوى حسام
يعتبر الزعتر من الأعشاب التى تتمتع برائحتها المميزة ومذاقها المختلف، فهو من المكونات الهامة في كثير من الأطعمة ببعض البلدان مثل لبنان، كما يحتوي الزعتر على عناصر غذائية وفيتامينات تمد الجسم ببعض الفوائد الصحية التى يحتاجها، كما أن الزعتر من الأعشاب التي تتبل بها الأطعمة لكي يمنحها مذاقًا شهيًا، وكشف موقع "health line " عن فوائد رائعة للزعتر لتكون كالتالي:-

- يعالج ضيق التنفس والربو والسعال الديكي
- يزيد من نشاط الجسم البدني ويعزز الصحة
- ينقي الجسم من السموم والبكتيريا والفطريات
- يخلصك من السعال و البلغم
- مسكن قوي لآلام البطن والعظام
- يخفف من آلام الدورة الشهرية
- يعالج الإمساك
- يعمل على تنشيط الذاكرة
- يساعد مشروب الزعتر على التخلص من الدهون الزائدة
AdvertisementS

ترشيحاتنا

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

اخ حنين .. زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف عن هدية الراحل لشقيقه

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

مش تدين | أزمة حجاب حلا شيحة تعود مجددا

80 % من آخر راتب.. مشروع قانون لزيادة المعاشات| تفاصيل

زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل لأول مرة عن الراحل.. وموعد وصول الشقيق الوحيد للقاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

18 ساعة يوميا.. مدير مطعم يجبر معاقا ذهنيا على العمل دون أجر

مرضها النفسي دفعها للانتحار| العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل.. المعاينة: لا وجود لاعتداء على جسدها أو شبهة جنائية فى الواقعة | صور