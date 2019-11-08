ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر ؟

يعتبر الزعتر من الأعشاب التى تتمتع برائحتها المميزة ومذاقها المختلف، فهو من المكونات الهامة في كثير من الأطعمة ببعض البلدان مثل لبنان، كما يحتوي الزعتر على عناصر غذائية وفيتامينات تمد الجسم ببعض الفوائد الصحية التى يحتاجها، كما أن الزعتر من الأعشاب التي تتبل بها الأطعمة لكي يمنحها مذاقًا شهيًا، وكشف موقع "health line " عن فوائد رائعة للزعتر لتكون كالتالي:-



- يعالج ضيق التنفس والربو والسعال الديكي

- يزيد من نشاط الجسم البدني ويعزز الصحة

- ينقي الجسم من السموم والبكتيريا والفطريات

- يخلصك من السعال و البلغم

- مسكن قوي لآلام البطن والعظام

- يخفف من آلام الدورة الشهرية

- يعالج الإمساك

- يعمل على تنشيط الذاكرة

- يساعد مشروب الزعتر على التخلص من الدهون الزائدة

