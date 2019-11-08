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أخبار العالم

طارد زوجته في الشارع.. توقيف مصري في إيطاليا ووضعه قيد الإقامة الجبرية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:00 م
الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية أن دورية أمنية بمدينة برينو شرقي إيطاليا صادفت خلال مرورها بأحد شوارع المدينة رجلًا يركض مطاردًا زوجته بغرض ضربها، فأوقفه رجال الأمن وتحفظوا عليه.

وأوضحت الصحيفة أن مشادة وقعت بين رجل مصري يبلغ من العمر 42 وزوجته المصرية البالغة 35 عامًا داخل منزلهما بمدينة برينو، وتطورت المشادة سريعًا ليبدأ الزوج بتوجيه الصفعات واللكمات لزوجته، التي نجحت في الفرار خارج المنزل.

ولم يعبأ الرجل بوجود المارة في الشارع وخرج ليركض خلف زوجته بغرض ضربها، لتصادفه الدورية الأمنية وتوقفه.

اصطحبت الدورية الزوجة إلى مشفى للطوارئ لإسعاف إصابتها، وهناك أبلغت الشرطة بأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لاعتداء بدني من زوجها، حيث دأب على الاعتداء عليها منذ زواجهما قبل ست سنوات، وكانت تخشى إبلاغ السلطات لأنه أوهمها بأن الحكومة ستتحفظ على اطفالهما الثلاث بعيدًا عن المنزل لحمايتهم من العنف الأسري.

وفرضت الشرطة على الزوج الإقامة الجبرية في منزل أحد أقربائه بالمدينة.
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