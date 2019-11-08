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منوعات

أنقذوها من الموت.. صدى البلد يرصد مسنة تنام على كرسي متحرك وسط الشارع

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:03 م
صدى البلد
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أحمد شريف
على كرسي متحرك معدني تلطخه عوامل الزمن بالصدأ، تجلس سيدة عجوز متشحة بالسواد مجهولة الهوية، في العراء أمام بنزينة بالمهندسين وسط ملفات للسيارات، التي تكاد كل مرة تشرف على الاصطدام بها وهي نائمة، و لا تدرك أي شئ حولها.

مشهد محزن رصده موقع "صدى البلد" لاحدى المسنات المشردات بمنطقة المهندسين، وهي تجلس على حافة الموت بالقرب من ملف مخصص للسيارات، وهي نائمة على كرسيها في جوف الليل، في حين تعبر السيارات من جانبها وكأنها تكاد تصطدم بها لوقفها بمنتصف الدوران دون أن يعيرها احد اي اهتمام.

لم يتمكن "صدى البلد" من التعرف على السيدة المسنة المشردة دون معين او راع، لكونها نائمة اغلب الوقت وكأنها لا تكترث إلى الزمن وتتمنى الرحيل، خافضة رأسها في سبات عميق يرحمها من قسوة الأيام لتحلم بالراحة الأبدية بعد أن فقدت أملها في العيش حياة كريمة.

بعض المارة يلقون النظر اليها في حالة من الحسرة على وضعها المزري، اعين السائرين بمحيط السيدة العاجزة عن الحركة، فالشفقة كل ما يمكن أن يقدمه المارة، لتلك السيدة المتخلى عنها وهي في أحوج الأوقات لمن يرعاها.

ويناشد سكان المنطقة، الجهات المعنية لإنقاذ السيدة المسنة بحي المهندسين منذ فترة طويلة، ووضعها بإحدى دور الرعاية لتعيش حياة آدمية.
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