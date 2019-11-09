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تعليم

فراشة الأزهر تفوز ببرونزية الجمهورية للجمباز الفني تحت 9 سنوات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
الطالبة روميساء رجب
الطالبة روميساء رجب زيدان
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محمد شحتة
حصلت الطالبة روميساء رجب زيدان، بمعهد رمضان الابتدائي الأزهري محافظه الغربيه بالصف الثالث الابتدائي، على المركز الثالث في الجمباز.

وفازت روميساء الملقبة بفراشة الأزهر والتي تلعب باسم نادي البطل الأولمبي على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للجمباز للانسات تحت تسع سنوات فردي عام، والتي أقيمت في نادي المقاولون العرب.

وتواصل موقع صدى البلد، مع الطالبة روميساء للحديث عن إنجازها الكبير والذي يحسب لها في هذا العمر الصغير.

وقالت روميساء، إن موهبتها ظهرت وهي في عمر عامين ، حيث كانت تحب القفز من أعلى وتتسلق باب غرفتها وهو ما لاحظته والدتها حتى قررت الاهتمام بهذه الموهبة والحاقها بأحد النوادي لممارسة رياضة الجمباز والتي تتناسب مع حركاتها الخفيفة.

وتمكنت روميساء، من تنمية موهبتها حتى تفوقت في هذه الرياضة ومن ثم شاركت في عدة مسابقات حتى حصلت في النهاية على بطولة الجمهورية للجمباز والفوز بالميدالية الذهبية العامين الماضيين.

وتابعت : مثلي الأعلى والدتي والتي توفر لي الرعاية الخاصة في المنزل وتتابعني في كل خطواتي، وأتمنى أن أكون معلمة العاب رياضية بجانب موهبتي وأفوز ببطولات عالمية، مشيرة الي ان زملاءها في المعهد الأزهري فخورون بها.
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