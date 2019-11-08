بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة | إصابة نجمي المنتخب صداع في رأس الجهاز الفني

حقق فريق منتخب مصر الأوليمبي الفوز الأول له في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما على حساب منتخب مالي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي.



وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم مصطفى محمد بالدقيقة 29 برأسية عقب تلقيه عرضية من جانب أحمد فتوح.



وتعرض ناصر ماهر للاصابة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول وذلك بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب مالي، وطالب الجهاز الطبي بإجراء تبديل، لعدم قدرته على مواصله اللقاء، ودخل عمار حمدي بدلًا منه.



وظهر ناصر ماهر باكيًا وهو يتوجه نحو مقاعد بدلاء منتخب مصر، حزنًا منه على خروجه من المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.



كما تعرض صلاح محسن لإصابة قوية فى الدقيقة 90 ودخل بدلا منه غنام محمد.