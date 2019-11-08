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رياضة

مصطفى محمد رجل مباراة مصر ومالي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حصل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي، والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بافتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 1-0 ، سجله مصطفى محمد ليحصد الفراعنة أول 3 نقاط في مشوار التأهل الأولمبياد.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة مالي وغانا والكاميرون
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