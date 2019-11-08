أبو شقة: نحتاج وزارة إعلام تحارب مروج الشائعات في عقر داره.. فيديو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن عصر العشوائيات انتهى في عالم السياسية وعالم فن الحكم، مشيرا إلى أن العالم الآن يعتمد على الدراسات العلمية الممنهجة.



وأضاف أبو شقة، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه يجب معرفة أسلحة خصومنا، وكيف يمكن محاربتهم، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى وزارة إدارة أزمات، ووزير إعلام يعلم كيفية محاربة الشائعات.



وأوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الإعلام المصري إعلام محترم، أما مواقع التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا الحديثة تحتاج إلى شخص متخصص، ويعلم كيف يرد على مستغلي هذه الوسائل، مشيرا إلى أنه يجب محاربة مروج الشائعات في عقر داره.



