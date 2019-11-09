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تعليم

جامعة القاهرة تختتم مسابقة ابتكار 3.. 25 نوفمبر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تختتم جامعة القاهرة مسابقة "ابتكار 3" لطلاب الجامعة في المجالات العلمية والفنية والثقافية والاجتماعية، يوم 25 نوفمبر الجاري، بهدف دعم روح التنافس بين الطلاب وتحفيزهم على إثراء مواهبهم في مختلف المجالات.

وستشارك الأعمال الفائزة بالمركزين الأول والثاني في مجالات المسابقة في مسابقة "ابداع 8" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أنه سيتم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بمسابقة "ابتكار 3".

وتحرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة، من خلال رعاية طلابها الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات وتشجيعهم للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها وتنمية مهاراتهم، حيث أن هذه المسابقات لها دور في نشر الثقافة العلمية والأدبية والفنية بين الطلاب، وتحفيزهم على التعلم والإبداع والابتكار.
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