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أخبار البلد

فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
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تصوير ندى حمدي
فى لافته انسانية، نظم سكان كمبوند "مدينتى" بالقاهرة الجديدة، فاعلية خيرية حيث قام أطفال المدينة بتوزيع حلوى المولد على عاملى الأمن والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

كما قام الأطفال صباح اليوم بالتوجه إلى المسجد بعد صلاة الجمعة واستقبلوا المصلين بلافتات فى حب رسول الله، كما قاما بتوزيع حلوى المولد عليهم.

ومن جانبها قالت رباب مقلد مسؤول تلك المبادرة، أن المبادرة تهدف لإرساء المحبة وتعريف الاطفال ببهجة يوم ميلاد الرسول.

وأضافت رباب لـ "صدى البلد"، انها تهدف من تلك المبادرة توصيل رسالة للعالم اجمع بان مصر بلد الأمن والأمان وأن شباب مصر ومستقلبها بخير.
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
فى حب الرسول.. أطفال مدينتي يوزعون حلوى المولد على الأهالى.. صور
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