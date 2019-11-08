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رياضة

محمد صبحى: قدمنا ما علينا في المباراة ونطمع فى جماهير أكثر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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نور عادل
تحدث محمد صبحى حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبى ونادي الزمالك، عن تقييمه لمباراة اليوم بين الفراعنة ومنتخب مالي في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا، بنتيجة 1-0.

وقال محمد صبحى، في تصريحات إعلامية عقب انتهاء المباراة أن اللاعبين قدموا ما عليهم في هذه المباراة، وتمنى الشفاء لناصر ماهر صانع العاب المنتخب الذي خرج مصابًا في الكتف خلال الشوط الأول، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر ومرعي.

وتابع حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبى ونادي الزمالك، تصريحاته، أنه سعيد بالحضور الجماهيري الكبير الذي زيَّن ستاد القاهرة الدولي، ولكنه أكد أنه يطمع في حضور عدد أكبر من الجماهير للمباريات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب غانا في المباراة المقبلة من البطولة، بعد أن حقق الفوز في مباراة اليوم، أمام منتخب مالي.
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