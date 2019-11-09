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أخبار البلد

سكرتارية الشباب: الرئيس يعطى درسا عمليا في العمل النقابي بالتواصل مع القواعد العمالية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قدمت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، الشكر للرئيس السيسي على دعمه واهتمامه بالعمال بصفة عامة والشباب بصفة خاصة وحرصه الدائم على التواصل معهم.

وأضافت السكرتارية، أن الرئيس اليوم يضرب مثلا وشكلا جديدا من أشكال التواصل الذي يحرص عليه بأن قام بجولة بأحد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا وحرص على التقاط الصورة التذكارية مع العمال المنفذين للمشروع.

وأوضحت السكرتارية أن ما حدث رسالة من الرئيس لكافة النقابيين بضرورة التواصل مع عمالهم داخل قواعدهم العمالية.
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