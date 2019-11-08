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محافظات

محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد مصطفى محمود

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:52 م
محافظ الجيزة يشهد
محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد مصطفى محمود
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محمد الصاحى
شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة آحياء لذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وذلك بالانابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

تضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم وخطبة للدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، على أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة وقد اختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.

حضر الاحتفال اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وممثلي المنطقة الازهرية وعدد من رؤساء الأحياء والهيئات ومديرى المديريات والإدارات وأعضاء مجلس النواب والأهالى من سكان المنطقة.
محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد مصطفى محمود
محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد مصطفى محمود
محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد مصطفى محمود
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