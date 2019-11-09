4 مباريات ودية للمصري استعدادًا لانطلاق دور المجموعات بالكونفيدرالية

استعدادًا لانطلاق دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية نهاية الشهر الجاري ….. يخوض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أربع مباريات ودية ، حيث يخوض الفريق مباراته الأولى ببورسعيد أمام فريق الجمارك في الحادي عشر من الشهر الجاري وذلك قبل يوم واحد من مباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والتي تقام بالاسماعيلية والتي ستستضيف أيضًا مباراة الفريق أمام نظيره مصر المقاصة والمقرر اقامتها في السابع عشر من الشهر ذاته ، فيما يُجري الجهاز الاداري للفريق اتصالاته حاليًا لترتيب اقامة المباراة الرابعة والتي ستقام ببورسعيد في الثامن عشر من الشهر ذاته.



من جهته أكد المدير الفني للفريق الكابتن ايهاب جلال أنه يسعى من خلال تلك المباريات لمنح لاعبيه حساسية المباريات خلال فترة التوقف الطويلة التي ستمتد لنحو شهر كامل ، مشيرًا أن الجهاز الفني يترقب قرعة دور المجموعات من الكونفيدرالية والمقرر اقامتها الثلاثاء القادم بالقاهرة وذلك حتى يتعرف على مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سواء داخل أو خارج مصر ، مشيرًا أن برنامج اعداد الفريق اعتبارًا من العشرين من الشهر الجاري سيتحدد طبقًا لمكان المباراة الأولى من دور المجموعات سواء باقامتها داخل مصر أو خارجها ، حيث سيتطلب اقامة المباراة الأولى خارج مصر السفر مبكرًا بنحو خمسة أيام على الأقل ، مشيرًا أن الجهاز الفني يتابع وعن كثب كافة اللاعبين الموجودين مع المنتخبات الوطنية سواء أحمد جمعة مع المنتخب الوطني الأول وكريم العراقي مع المنتخب الأوليمبي وكذلك محمود وادي مع منتخب فلسطين ومفتاح طقطق الذي سينضم اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد لمعسكر المنتخب الليبي المقام حاليًا في تونس استعدادًا لمباراتيه أمام تونس وتنزانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2021.