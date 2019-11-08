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رياضة

بريزنتيشن تنقل افتتاح أمم إفريقيا للشباب بـ13 كاميرا واستخدام تقنية الطائرات

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:40 م
صدى البلد
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نور عادل
وفرت شركة «بريزنتيشن» كل الأدوات والإمكانيات لخروج حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا للشباب في أفضل شكل.

واستعانت شركة بريزنتيشن بـ13 كاميرا بالإضافة لاستخدام كاميرات طائرة، خلال نقل حفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

من جانبه أشاد محمد نصر مخرج حفل الافتتاح بالإمكانيات التي وفرتها شركة بريزنتيشن، مؤكدا أن هذا الأمر ليس جديدا على الشركة الرائدة في مجال التسويق الرياضي.

وشهد الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن والتي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي، فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، وبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
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