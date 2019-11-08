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أخبار البلد

منظم مبادرة توزيع حلوى المولد بـ مدينتي: دايما متجمعين فى الخير.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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تصوير : ندى حمدى
نظَّم سكان "مدينتى" بالقاهرة الجديدة فعالية خيرية، حيث قام اطفال المدينة بتوزيع حلوى المولد على أفراد الامن والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وتوجه الاطفال الى المسجد بعد صلاة الجمعة واستقبلوا المصلين بلافتات فى حب رسول الله، ووزعوا حلوى المولد عليهم.

من جانبه، قال الدكتور احمد سليمان منظم الفعالية، انه اطلق عليها اسم "ايده واحدة"، مضيفا انه تمت مشاركة عدد من الاطفال بمناسبة المولد النبوى الشريف بهدف إسعادهم.

واضاف لـ"صدى البلد" انه سعيد بإقبال الأطفال والاهالى على المشاركة فى المبادرة بشكل كبير، ووجَّه رسالة قائلا: "دائما جميع المواطنين ايد واحدة ومتجمعين فى الخير".
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