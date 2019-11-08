يد ٢٠٠٢ بالأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

حقق فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٢ فوزا مهما على حساب نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة وشهدت أداء قويا من جانب الأهلي الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٢٨-١٨.



وواصل الأهلي عروضه القوية ونجح في تحقيق الفوز بعدما تغلب أمس الخميس على نظيره فريق الأوليمبي في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بالإسكندرية.



