اقتصادية النواب: لا يمكن تحويل الدعم إلى نقدي حاليا

قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الدعم الحالي الذي يحصل عليه المواطنين من التموين دعم نقدي مقيد بشروط.



وأكد النائب عمرو الجوهري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الصعب التحول للدعم النقدي بشكل كامل حاليًا، إلا بحلول موازنة العامة المقبل، لأن الدعم الحالي، سبق وصدر بشأنه قانونًا، ونصت عليه الموازنة العامة للدولة.



وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد طالب، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان، لوضع خطة بشأن شكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.