توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9/11/2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، ونقدم توقعات الأبراج ليوم السبت 9 نوفمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: الفلك اليوم يهبك الوحي والقدرات الجمة لكي تحطم بعض الحواجز التي أعاقت طريقك فى العمل وتجد الحلول لجميع المشاكل
عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط و العصبية، واترك القلب جانبًا
صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك فاهتم بصحتك يا عزيزي
برج الثور:
مهنيًا: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة جدًا على مجالك المهني فلا تتردد واختر وتحمل مسؤولياتك
عاطفيًا: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية وستذكر لك كل مواقفك
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة وبالتالي الحفاظ على صحتك سواء الجسدية او النفسية
برج الجوزاء:
مهنيًا: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصًا قبلك يقع فيها كن حذر يا عزيزي
عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك
صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي
برج السرطان:
مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للارهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج التى تسعدك رغم تعب اليوم الطويل
عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر وحاول ان تكون صريح معه وابتعد عن الغموض
صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهر حتى تجدد طاقتك الداخلية
برج الاسد:
مهنيًا: أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك في لحظة طيش إلى الانجراف وراء الانفعالات والمشاعر القوية
عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا
صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك
برج العذراء:
مهنيًا: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعًا، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة
عاطفيًا: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة
صحيًا: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة
:برج الميزان
مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة
عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته
صحيًا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة
برج العقرب:
مهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فاليوم تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها
صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية
برج القوس:
مهنيًا: قد تمرّ بتجربة تتعرّض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال
عاطفيًا: يظهر لك ان خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية فعزز علاقتكما اكثر
صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها
برج الجدي
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا ونسيان كل الاشياء التى تحبطك
عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين
صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده
برج الدلو:
مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها
عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما
صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك
برج الحوت:
مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة على صعيد المهني
عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرا وافكار تساعدك فكل ما تريد
صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر
برج الحمل:
مهنيًا: الفلك اليوم يهبك الوحي والقدرات الجمة لكي تحطم بعض الحواجز التي أعاقت طريقك فى العمل وتجد الحلول لجميع المشاكل
عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط و العصبية، واترك القلب جانبًا
صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك فاهتم بصحتك يا عزيزي
برج الثور:
مهنيًا: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة جدًا على مجالك المهني فلا تتردد واختر وتحمل مسؤولياتك
عاطفيًا: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية وستذكر لك كل مواقفك
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة وبالتالي الحفاظ على صحتك سواء الجسدية او النفسية
برج الجوزاء:
مهنيًا: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصًا قبلك يقع فيها كن حذر يا عزيزي
عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك
صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي
برج السرطان:
مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للارهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج التى تسعدك رغم تعب اليوم الطويل
عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر وحاول ان تكون صريح معه وابتعد عن الغموض
صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهر حتى تجدد طاقتك الداخلية
برج الاسد:
مهنيًا: أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك في لحظة طيش إلى الانجراف وراء الانفعالات والمشاعر القوية
عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا
صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك
برج العذراء:
مهنيًا: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعًا، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة
عاطفيًا: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة
صحيًا: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة
:برج الميزان
مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة
عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته
صحيًا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة
برج العقرب:
مهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فاليوم تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها
صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية
برج القوس:
مهنيًا: قد تمرّ بتجربة تتعرّض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال
عاطفيًا: يظهر لك ان خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية فعزز علاقتكما اكثر
صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها
برج الجدي
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا ونسيان كل الاشياء التى تحبطك
عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين
صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده
برج الدلو:
مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها
عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما
صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك
برج الحوت:
مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة على صعيد المهني
عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرا وافكار تساعدك فكل ما تريد
صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر