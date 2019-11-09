AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9/11/2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:24 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، ونقدم توقعات الأبراج ليوم السبت 9 نوفمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

مهنيًا: الفلك اليوم يهبك الوحي والقدرات الجمة لكي تحطم بعض الحواجز التي أعاقت طريقك فى العمل وتجد الحلول لجميع المشاكل

عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط و العصبية، واترك القلب جانبًا

صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك فاهتم بصحتك يا عزيزي

برج الثور:

مهنيًا: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة جدًا على مجالك المهني فلا تتردد واختر وتحمل مسؤولياتك

عاطفيًا: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية وستذكر لك كل مواقفك

صحيًا: عليك التذكر دائمًا أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة وبالتالي الحفاظ على صحتك سواء الجسدية او النفسية

برج الجوزاء:

مهنيًا: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصًا قبلك يقع فيها كن حذر يا عزيزي

عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك

صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي

برج السرطان:

مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للارهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج التى تسعدك رغم تعب اليوم الطويل

عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر وحاول ان تكون صريح معه وابتعد عن الغموض

صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهر حتى تجدد طاقتك الداخلية

برج الاسد:

مهنيًا: أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك في لحظة طيش إلى الانجراف وراء الانفعالات والمشاعر القوية

عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا

صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك

برج العذراء:

مهنيًا: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعًا، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة

عاطفيًا: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة

صحيًا: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة

:برج الميزان

مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة

عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته

صحيًا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة

برج العقرب:

مهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة

عاطفيًا: اذا كنت اعزب فاليوم تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها

صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية

برج القوس:

مهنيًا: قد تمرّ بتجربة تتعرّض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال

عاطفيًا: يظهر لك ان خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية فعزز علاقتكما اكثر

صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها

برج الجدي

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا ونسيان كل الاشياء التى تحبطك

عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين

صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده

برج الدلو:

مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها

عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما

صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك

برج الحوت:

مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة على صعيد المهني

عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرا وافكار تساعدك فكل ما تريد

صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر
AdvertisementS

ترشيحاتنا

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى

وسادة الرسول ولحاف الشتاء منعاه من الصلاة في إحدى الليالي لهذا السبب

انحراف السيارة وغوص الفرامل.. كيف تتجنب 4 مشاكل يسببها الزيت؟

ماذا فعلت خطيبة هيثم أحمد زكي وأصدقاؤه بعد 24 ساعة من وفاته؟

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

انحراف السيارة وغوص الفرامل.. كيف تتجنب 4 مشاكل يسببها الزيت؟