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هندسة عين شمس: لدينا 9 برامج في شراكة دولية مع ألمانيا وإنجلترا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:50 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية تتنافس من أجل تطوير العملية التعليمية، لافتا إلى أن كلية الهندسة بجامعة عين شمس لديها رؤية دولية لتطوير العملية التعليمية في المجال الهندسي.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن هناك 9 برامج داخل الكلية في شراكة دولية مع ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، لافتًا إلى أن الطالب يدرس أحد هذه البرامج خلال 5 سنوات، ويحصل بعدها على شهادة بكالوريوس من جامعة عين شمس وشهادة أخرى من الشريك الأجنبي.

وأشار إلى أن هناك برنامجا آخر يدرس الطالب آخر عام في الخارج ويحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة عين شمس والجامعة الأجنبية التي درس فيها، منوهًا إلى أن الدولة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية بحيث لا تقل عن المستوى الدولي.

وفي وقت سابق، شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن بإنجلترا، والتي تهدف إلى منح شهادة مزدوجة من كلتا الجامعتين فى برامج العمارة والعمران البيئى، وهندسة البناء، وهندسة الحاسبات ونظم البرمجيات.
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