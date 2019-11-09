AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

هل تحول الحكومة الدعم من العيني للنقدي؟ وزير التموين يطالب بتشكيل لجان لبحث الأمر.. والنواب يتحفظ

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
  • الحكومة تطالب البرلمان بإقرار التحول للدعم النقدي
  • البرلمان: بحث التحول للدعم النقدي الأسبوع المقبل
  • اقتصادية النواب: لا يمكن تحويل الدعم لنقدي حاليا


طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

لكن كان هناك تحفظ من أعضاء البرلمان على طلب وزير التمويل، حيث رأى البعض أن التحول للدعم النقدي فيه ظلم للطبقات الفقيرة، ومن الأفضل أن يظل الدعم عينيًا، كما أن البعض الآخر رأى أن التحول للدعم النقدي حاليًا صعب للغاية، لأن هناك موازنة أقرت في يوليو الماضي، وأي تعديل على الدعم يجب أن يكون في الموازنة القادمة.

في البداية، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل بحث طلب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتشكيل لجان من مجلس النواب لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

وقال النائب حسن السيد، إنه لا يحبذ التحول إلى الدعم النقدي مطلقًا، ويفضل استمرار الدعم العيني، لأنه الأكثر حفظًا لحق الطبقات البسيطة، بعكس الدعم النقدي الذي يرتبط بتغير الأسعار العالمية.

وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدعم النقدي مرتبط بمبلغ مالي، ولا ينظر مطلقًا لكم السلع التي من الممكن أن يشتريها الفرض، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار ستقل نسبة السلع التي من الممكن للفرد أن يحصل عليها.

وتابع: "هذا عكس الدعم العيني الذي يوفر للفرد حق الحصول على عدد معين من السلع، في حدود المبلغ أيضًا المقرر، إلا أنه يضمن الحصول على عدد معين من السلع شهريًا".

من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم الحالي الذي يحصل عليه المواطنون من التموين دعم نقدي مقيد بشروط.

وأكد النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من الصعب التحول للدعم النقدي بشكل كامل حاليًا، إلا بحلول موازنة العامة المقبل، لأن الدعم الحالي، سبق وأصدر به قانونًا ونصت عليه الموازنة العامة للدولة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يواصل الهبوط.. انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها.. برلمانيون: الانخفاض يرجع للتوترات التجارية بين أمريكا والصين.. وخفض سعر الفائدة في البنوك

البرلمان: بحث التحول للدعم النقدي الأسبوع المقبل

بعد تراجع الدولار لأقل من 16.5 جنيه.. طلب إحاطة لإعادة تسعير السلع

ترشيحاتنا

فى ذكرى مولده.. تعرف على عدد أسمائه.. يجهلها الكثيرون منا

فوائد صحية عديدة للجسم عند تناول العسل الأبيض على الريق.. تعرف عليها

9 ساعات عاصفة فى الإمارات.. تفاصيل طقس اليوم

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

شاهد أكبر طائرة في العالم بجناحين.. أطول من ملعب كرة قدم.. صور

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى