هل تحول الحكومة الدعم من العيني للنقدي؟ وزير التموين يطالب بتشكيل لجان لبحث الأمر.. والنواب يتحفظ

الحكومة تطالب البرلمان بإقرار التحول للدعم النقدي

البرلمان: بحث التحول للدعم النقدي الأسبوع المقبل

اقتصادية النواب: لا يمكن تحويل الدعم لنقدي حاليا

لكن كان هناك تحفظ من أعضاء البرلمان على طلب وزير التمويل، حيث رأى البعض أن التحول للدعم النقدي فيه ظلم للطبقات الفقيرة، ومن الأفضل أن يظل الدعم عينيًا، كما أن البعض الآخر رأى أن التحول للدعم النقدي حاليًا صعب للغاية، لأن هناك موازنة أقرت في يوليو الماضي، وأي تعديل على الدعم يجب أن يكون في الموازنة القادمة.





طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.في البداية، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل بحث طلب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتشكيل لجان من مجلس النواب لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.وقال النائب حسن السيد، إنه لا يحبذ التحول إلى الدعم النقدي مطلقًا، ويفضل استمرار الدعم العيني، لأنه الأكثر حفظًا لحق الطبقات البسيطة، بعكس الدعم النقدي الذي يرتبط بتغير الأسعار العالمية.وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدعم النقدي مرتبط بمبلغ مالي، ولا ينظر مطلقًا لكم السلع التي من الممكن أن يشتريها الفرض، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار ستقل نسبة السلع التي من الممكن للفرد أن يحصل عليها.وتابع: "هذا عكس الدعم العيني الذي يوفر للفرد حق الحصول على عدد معين من السلع، في حدود المبلغ أيضًا المقرر، إلا أنه يضمن الحصول على عدد معين من السلع شهريًا".من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم الحالي الذي يحصل عليه المواطنون من التموين دعم نقدي مقيد بشروط.وأكد النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من الصعب التحول للدعم النقدي بشكل كامل حاليًا، إلا بحلول موازنة العامة المقبل، لأن الدعم الحالي، سبق وأصدر به قانونًا ونصت عليه الموازنة العامة للدولة.