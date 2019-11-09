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مرأة

يمكنها أن تسبب فى الحروق.. أهم النصائح حول طرق واستخدامات حلل الضغط

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
انتشر الكثير من أنواع حِلل الطبخ، وخاصة حلل الضغط والتى تقوم بطهى الطعام سريعًا فى أقل وقت، وبمذاق لا يقاوم من خلال ضخ البخار تحت الضغط، ويوجد نوع جديد من حلل الضغط الذى يعتمد على الصمامات المرنة التى تحفظ العناصر الغذائية الموجودة فى الطعام، وتقضى على الجراثيم والميكروبات.

وتوجد طرق محددة لاستخدام حلل الضغط وهى:

- التأكد من عدم وجود خدوش أو بقايا طعام لاصقة لأن أى من هذه الأشياء سوف يعرض المستخدم للحرق.

- الحد الأقصى الذي يُسمح لملئ الحلّة بالسوائل هو ثلثيها، وذلك حتى تتواجد مسافة لتراكم البخار.

- يمكن أن نطهى بها كافة أنواع الطعام واللحوم والدجاج والأسماك فى أقل وقت ممكن .

- تجنّب فتح الغطاء فجأة لعدم تَسبُب البخار في حرق المُستخدم.

- يُبعد الوجه عن الحلّة أثناء فتح الغطاء، حتى وإن أُخرج البخار بالكامل.

- استخدام كوب من المياه في حال كانت مدة الطهي من 5-10 دقائق، وكوبين في حال كانت المدة من 10-20 دقيقة.
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