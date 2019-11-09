شاهد.. محمد الخطاط يزين منازل القرية مجانا لـ الحجيج

مازال اهل القري يتمسكون بعاده تزيين البيوت بالرسومات واللوحات الجداريه المعبره عن الحج بالرغم من اختفاؤها في المدن، حيث يقوم اهل الحاج بالاتفاق مع الخطاطين لدهان المنزل من الخارج استعدادا للكتابة والرسم عليه ويشهد منزل الحاج احتفالات وزغاريد لا مثيل لها، ويعتبر الخطاط في القري هو الأهم و الأشهر ويوم الكتابة يعتبر بمثابة احتفاليه كبيرة قد يصحبها ذبح بعض الذبائح للحضور.



قال محمد ابو الدهب، خطاط، لـ صدي البلد: "أعشق الكتابه منذ صغري واجد نفسي في غايه الفرح و الشوق عند تشكيل العبارات وتلوين الحروف، وعلي الرغم من تعرضي لكتير من الصعاب في عدم تقدير الخط العربي الا انني قضيت ما يقارب من ١٥ عاما اتدرب علي اصوله وأبحث في مدارسه الى أن اصبحت متمكن من عملي بفضل الله ،ففكرت في عمل أفيد به أهل قريتي بالعياط وقررت الرسم علي بيوت العائدين من الحج مجانا حيث انهم يقدسون هذه العاده وتشغلهم كثيرا.



وأشار الي انه بالرغم من ظهور أشكال الكتابه الحديثه بالكمبيوتر واللافتات والبنر الا ان القري والمراكز ما زالت محافظه علي هذه العاده ولكن الامر اختلف قليلا، في الماضي كانت الرسومات الكعبه المشرفه وغار حراء ورسم وسيله المواصلات التي ذهب بها الحاج، ـأما مع التطور الحالي اصبحت اغلبيه الرسومات الكعبه و بيت الله الحرام وبعض العبارات "حج مبرور و ذنب مغفور".



يروي لنا "ابو الدهب" قصه طريفه من القصص التي قابلته وهي عندما جاء له شاب يطلب منه رسم طائره تسقط و مركبه تغرق ليستقبل والده بها و يعبر له عن غضبه حيث انه وعده بأموال لزواجه ولكنه انفقها في الذهاب الي بيت الله ولم يتبقي شيئا لزواجه.



أكد "محمد ابو الدهب" علي ميزه الخط العربي عن كل خطوط الدنيا لارتباطه بكتاب الله، وعن امنيته في أن يأخد هذا الفن مكانته التي تليق بيه في المراحل التعليميه حتي لا يضيع هذا التراث الضخم.