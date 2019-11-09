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ديني

الصوفية تحتفل بالمولد النبوي عصرا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
المولد النبوي
المولد النبوي
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محمود ضاحي
تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441، من خلال الموكب العام المقرر أن ينطلق عصرا من مسجد الشيخ صالح الجعفري وصولًا إلى مقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة.

ويشارك في احتفالات الطرق التي يقام عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين، الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية.
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