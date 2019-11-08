AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران: لم نغلق باب التفاوض للحفاظ على الاتفاق النووي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:02 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لم تغلق بعد باب التفاوض مع أوروبا؛ سعيا للحفاظ على الاتفاق النووي، رغم دخولها المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها ضمن الاتفاق.

وجاء كلام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح صحفي قصير، أدلى به، لدى وصوله مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ24 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المفاوضات بين طهران والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في 2015، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لا تزال جارية، إذ قال: "إيران لم تغلق باب المفاوضات مع أوروبا ونجري حاليا مفاوضات مع فرنسا وبقية الدول الراغبة بالحفاظ على الاتفاق النووي".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران اتخذت خطوتها الرابعة من خفض التزاماتنا النووية نتيجة لعدم قيام "الطرف المقابل" أي الأوروبيين، بإجراءات عملية لإبقاء الاتفاق فعالا.

وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن إطار حقوق إيران بموجب الاتفاق للرد على انتهاك واشنطن للصفقة وعدم التزام الموقعين الأوروبيين ببنودها.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأربعاء الماضي، استئناف عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" في إطار خفض إيران التزاماتها النووية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد العثور عليها في النيل: المعاينة الأولية لـ جثة الطالبة شهد تنفي وجود شبهة جنائية

مرض نفسي وجثة في النيل | حكاية شهد طالبة الصيدلة التي هزت الـ فيسبوك

مفاجأة.. تحريات الأمن فى واقعة وفاة طالبة الصيدلة

احذر.. 5 أطعمة ضارة بالكلى

مدرب المنتخب الأولمبي يوضح حجم إصابة ناصر ماهر

أخبار النادي الأهلي اليوم 8 -11-2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

18 ساعة يوميا.. مدير مطعم يجبر معاقا ذهنيا على العمل دون أجر

مرضها النفسي دفعها للانتحار| العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل.. المعاينة: لا وجود لاعتداء على جسدها أو شبهة جنائية فى الواقعة | صور