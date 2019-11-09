اليوم.. نظر دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي

تنظر الدائرة الاولى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة، برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، وقيدت الدعوى برقم 21874 لسنة 71 قضائية، التى تطالب بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل وذلك بعد ورود تقرير هيئة المفوضيين بمحكمة القضاء الادارى بالرأى القانونى فى الدعوى .



وأشار المحامي طارق محمود، في دعواه ، إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.



وتابع المحامي طارق محمود، "إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي".