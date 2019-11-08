أخبار البرلمان| مشروع قانون لزيادة المعاشات.. ولقاء السحاب يجمع بين عبد العال ومجدي يعقوب



أعلن النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لإنشاء نقابة اتحاد المعاشات.



بعد تراجع الدولار لأقل من 16.5 جنيه.. طلب إحاطة لإعادة تسعير السلع أعلن النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لإنشاء نقابة اتحاد المعاشات.



أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري المالية، الدكتور محمد معيط، والتموين، الدكتور علي المصيلحي، بخصوص فارق السعر بين الأسعار في التموين والأسعار في السوق الحر، وكيفية مواجتها.



80 % من آخر راتب.. مشروع قانون لزيادة المعاشات| تفاصيل أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري المالية، الدكتور محمد معيط، والتموين، الدكتور علي المصيلحي، بخصوص فارق السعر بين الأسعار في التموين والأسعار في السوق الحر، وكيفية مواجتها.



كشف النائب عبد الرزاق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون يقضي بحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر مرتب لهم عند التقاعد، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته.



البرلمان: بحث التحول للدعم النقدي الأسبوع المقبل



أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل بحث طلب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتشكيل لجان من مجلس النواب لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.



قبل يوليو.. النواب يعتزم زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاعين العام والخاص كشف النائب عبد الرزاق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون يقضي بحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر مرتب لهم عند التقاعد، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته.أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل بحث طلب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتشكيل لجان من مجلس النواب لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.



أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أهمية عودة المجلس القومي للاجور للنعاقد مرة أخرى، بعد توقفه منذ 2013، مشيرًا إلى أنها بداية حقيقية لربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، وهذا شئ يجب أن يتم.



رئيس البرلمان يلتقي الجراح العالمي مجدى يعقوب أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أهمية عودة المجلس القومي للاجور للنعاقد مرة أخرى، بعد توقفه منذ 2013، مشيرًا إلى أنها بداية حقيقية لربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، وهذا شئ يجب أن يتم.



التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع الجراح المصرى العالمى الدكتور ‏مجدى يعقوب، حيث جاء اللقاء فى إطار حرص الدكتور عبدالعال على لقاء النماذج الوطنية من ‏المصريين البارزين ممن أثروا فى العالم فى مختلف مناحى الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة ‏يشهد لها الجميع.‏



اقتصادية البرلمان: 4 أسباب أدت لتراجع جرام الذهب 20 جنيها التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع الجراح المصرى العالمى الدكتور ‏مجدى يعقوب، حيث جاء اللقاء فى إطار حرص الدكتور عبدالعال على لقاء النماذج الوطنية من ‏المصريين البارزين ممن أثروا فى العالم فى مختلف مناحى الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة ‏يشهد لها الجميع.‏



قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك 4 أسباب التي أدت إلى تراجع سعر الذهب 20 جنيها في جرام 21 ليسجل 684 جنيها، ومن أبرز هذه الأسباب تأثر سعر الذهب بسعر الدولار الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة السابقة نظرًا لأن هناك مجموعة كبيرة من الذهب يتم استيرادها من الخارج.



عقوبات تصل للحبس 15 عاما.. البرلمان يتحرك ضد منشطات صالات الجيم بعد وفاة هيثم أحمد زكي



أثارت وفاة الفنان هيثم أحمد ذكي جدلا وشكوكًا حول الأسباب التي أدت إلى وفاته، فكانت من أبرز الروايات التي طرحت على الساحة أن سبب الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب أن الفنان كان يتناول مكملا غذائيا بسبب ذهابه إلى "الجيم" وهو ما سبب له حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك 4 أسباب التي أدت إلى تراجع سعر الذهب 20 جنيها في جرام 21 ليسجل 684 جنيها، ومن أبرز هذه الأسباب تأثر سعر الذهب بسعر الدولار الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة السابقة نظرًا لأن هناك مجموعة كبيرة من الذهب يتم استيرادها من الخارج.أثارت وفاة الفنان هيثم أحمد ذكي جدلا وشكوكًا حول الأسباب التي أدت إلى وفاته، فكانت من أبرز الروايات التي طرحت على الساحة أن سبب الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب أن الفنان كان يتناول مكملا غذائيا بسبب ذهابه إلى "الجيم" وهو ما سبب له حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة اليوم الجمعة 8 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي: