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أخبار البلد

عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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قال الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان، بهي الدين حسين، على حسابه بموقع تويتر، اليوم الاثنين، إن رئيس حزب الاصلاح و التنمية، أنور عصمت السادات، يجري حواارات سياسية في واشنطن مع مراكز التفكير ومسؤولين أمريكيين.

وأرفق بهي الدين ، الذي له مواقف عدائية ضد مصر، بتغريدته صورة قال إنها لغداء عمل بالخارجية الأمريكية، جمع بين أنور عصمت السادات وديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية للشرق الأدني، الذي أدلي مؤخرا ببيان في الكونجرس انتقد فيه وضع حقوق الانسان في مصر وطالب بوقف قمع أعمال الاحتجاج، على حد قوله.

ونشر الحساب الرسمي على موقع تويتر للمكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية. صورة تجمع السادات مع ديفيد شينكر. وكتب عليها: "رائع تناول الغداء مع ابن أخ انور السادات ولسماع آرائه حول مصر".
عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى
عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى
عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى
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