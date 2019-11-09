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مرأة

في موسمه.. أسهل طريقة لتفصيص الرمان وحفظه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:49 ص
أسرع طريقة لتفصيص
أسرع طريقة لتفصيص الرمان
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أسماء عبد الحفيظ
تعرض العديد من السيدات ،عن شراء الرمان ،لصعوبة تفصيصه وبالرغم من فوائدة العديدة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على ما قدمتة الشيف نجلاء الشرشابي فى أسهل طريقة لتقشير وتفصيص الرمان، في أسرع وقت، بالإضافة لطريقة حفظه لأطول فترة طازج.


طريقة تقشير وتفصيص الرمان:
- يقطع الجزء العلوي والسفلي من الرمان مثل البرتقال.
- تحدد قشرة الرمان الخارجية بالسكينة وفقًا للجوانب البيضاء بداخل الثمرة حتى تقطع عليها.
- تقسم أجزاء الرمان وكأنها أشبه بفصوص البرتقال.
- يثبت القلب الداخلي الأبيض للرمان بأحد الأصابع وتنزع أجزاءه التي بها الحبوب، ثم يفرط ويفصص كل جزء في البولة.
- من الممكن أن يثبت الرمان بعد تقطيعه بالطريقة السابقة في بولة كبيرة، ويطرق عليها من الأعلى بملعقة خشب لسهولة استخراج الحبوب.

حفظ الرمان:
- يقشر الرمان ويفصص بالطريقة السابقة حتى نحصل على حبوبه.
- تشطف حبوب الرمان بماء بارد أو مثلج للحفاظ عليه دون أن يفقد قيمته.
- يصفى الرمان جيدًا ويضاف له السكر، لكل 4 أكواب من الرمان كوب سكر.
- يقلب الرمان جيدا مع السكر.
- تحفظ حبوب الرمان في عبوة ثلاجة محكمة الغلق أو كيس طعام مع تفريغ الهواء منه.


حفظ الرمان:
- يقشر الرمان ويفصص بالطريقة السابقة حتى نحصل على حبوبه.
- يشطف حبوب الرمان بماء بارد أو مثلج للحفاظ عليه دون أن يفقد قيمته.
- يصفى الرمان جيدًا ويضاف له السكر، لكل 4 أكواب من الرمان كوب سكر.
- يقلب الرمان جيدا مع السكر.
- تحفظ حبوب الرمان في عبوة ثلاجة محكمة الغلق أو كيس طعام مع تفريغ الهواء منه.
- تحفظ أكياس الرمان في الفريزر لتخرج منه على الاستخدام.
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