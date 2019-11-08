أول رد فعل لـ فرج عامر عقب إصابة ناصر ماهر مع المنتخب

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على إصابة ناصر ماهر نجم الفريق والمنتخب الأوليمبي.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك فوز مصر على مالي ويارب نكسب البطولة، وربنا معانا في إصابة ناصر ماهر لتكون الإصابة الثانية لنا في منتخب الشباب بعد إصابة فوزي الحناوي".



وخرج ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي مصابًا من مباراة منتخبه أمام نظيره مالي، ضمن بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وسيغيب بشكل مبدئي ناصر ماهر عن مباراة المنتخب الأولمبى المقبلة على أن يعود للمشاركة فى المباريات بعدها، كما أنه سيجري لإجراء أشعة على كتفه بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة مالى.



ومن المقرر عقب الخضوع للأشعة، الإعلان الرسمى عن حجم الإصابة التى لحقت بناصر ماهر ومدة غيابه عقب استبداله فى مباراة المالى لعدم قدرته على استكمال اللقاء.