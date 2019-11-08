المعادى يهزم هليوبوليس في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادى المعادى الرياضى واليخت بقيادة المدير الفنى مجدى أبو المجد فوزا مهما اليوم على حساب نادى هليوبوليس، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى المحترفين رجال لكرة اليد.



وانتهى اللقاء الذى أقيم فى الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى بالمعادى بنتيجة 32-30 لصالح أبناء نادى المعادى ليصعد الفريق للمركز السابع فى جدول ترتيب دورى المحترفين .



وبهذا الفوز يواصل الفريق سلسلة نتائجه المتميزة فى موسمه الأول بدورى المحترفين لكرة اليد ، وذلك عقب صعوده الموسم الماضى ، حيث نجح الفريق فى تحقيق الفوز أمس على حساب نادى الطيران بنتيجة ٢١/٢٥ ، وذلك فى الجولة العاشرة لمسابقة دورى المحترفين لكرة اليد ليحقق اليوم فوزه الثانى على التوالى على حساب هليوبوليس ويواصل تحقيق المفاجآت فى بطولة دورى المحترفين.



ويضم الجهاز الفني لكرة اليد بنادى المعادى الرياضي واليخت كلا من مجدى أبو المجد المدير الفني للفريق، ويحيي فؤاد مدربا ، وخالد عثمان مدربا لحراس المرمي ، وحسن سالم مديرا إداريا، ومحمود داود طبيبا للفريق.