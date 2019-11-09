AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء اليوم .. وكيل الصحة: ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة.. فتح ملفات طب الأسرة.. تقديم خدمة وفق معايير الجودة العالمية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
Advertisements
ايمن محمد
  • إجراءات للإستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المتميزة
  • تدريب الفرق الطبية علي أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة
  • يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانا
  • بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد.. أبرز الأوراق المطلوبة 


يبدأ، اليوم السبت، فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أمام المواطنين بالوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بمدينة كاترين.

كان االدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، كلف الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، باتخاذ إجراءات ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للإستفادة والإنتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

يأتي ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو ٩ بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية علي أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة .

من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عام.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانا ، وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الأتية ، " الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي برأس سدر ، الوحدات الصحية بتال والكيلو ٩ والمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة ، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس ، الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين مركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء ، المركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب ، المركز الحضري بمدينة نويبع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء.. الأوراق المطلوبة وطرق التقديم | صور

ترشيحاتنا

فصل رأسها عن جسدها .. قتل حبيبته بعد أن طلبت إنهاء العلاقة.. صور

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

غانا تخطف تعادل من الكاميرون في الجولة الأولى من أمم إفريقيا 23 عام

محمد منير عن هيثم أحمد زكى: ابنى وحبيبى

أول رد فعل لـ فرج عامر عقب إصابة ناصر ماهر مع المنتخب

رفض قبول تظلمات بطاقات التموين في هذا الموعد

AdvertisementS

محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

رفض قبول تظلمات بطاقات التموين في هذا الموعد

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

الموسيقار يحيى الموجي يكشف سبب ضربه لـ عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا