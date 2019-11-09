التأمين الصحي الشامل يطرق أبواب جنوب سيناء اليوم .. وكيل الصحة: ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة.. فتح ملفات طب الأسرة.. تقديم خدمة وفق معايير الجودة العالمية

إجراءات للإستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المتميزة

تدريب الفرق الطبية علي أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة

يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانا

بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد.. أبرز الأوراق المطلوبة









يبدأ، اليوم السبت، فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أمام المواطنين بالوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بمدينة كاترين.





كان االدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، كلف الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، باتخاذ إجراءات ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للإستفادة والإنتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.





يأتي ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو ٩ بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية علي أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة .





من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عام.



