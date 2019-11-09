AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحكومة التونسية تكلف 4 وزراء بتسيير وزارات بالنيابة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:03 ص
الحكومة التونسية
الحكومة التونسية
Advertisements
أ ش أ
كلفت رئاسة الحكومة التونسية 4 وزراء بتسيير وزارات بالنيابة، عقب فوز 4 وزراء بمقاعد في مجلس نواب الشعب الجديد، ما يحول دون مواصلة مهام عملهم على رأس الوزارة، وفقا لأحكام البند 90 من الدستور.

وأوضحت رئاسة الحكومة - في بيان مساء أمس /الجمعة/ - أنه تم تكليف وزير المالية محمد رضا شلغوم بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، وتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي بتسيير وزارة النقل بالنيابة، وتكليف وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بتسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنيابة، وتكليف وزير الهجرة رضوان عيارة بتسيير وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية بالنيابة.

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، فيما يحظر البند 90 من الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي المقبلة في امم افريقيا تحت 23 سنة

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

كيف حل أمن الجيزة لغز العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل

ماذا فعلت خطيبة هيثم أحمد زكي وأصدقاؤه بعد 24 ساعة من وفاته؟

لاعبو منتخب مصر يساندون زميلهم المصاب بالاحتفال على طريقته الخاصة

48 ساعة صعبة تمر بها السعودية | تفاصيل الحالة الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة غامضة عبر فيسبوك تنقذ حياة مذيعة من مرض خطير.. شاهد

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

18 ساعة يوميا.. مدير مطعم يجبر معاقا ذهنيا على العمل دون أجر