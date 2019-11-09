التعليم العالي تطلق مبادرات وطنية لنشر الوعي الوطني بالجامعات.. تدريب مليون شاب على الحرف والأعمال المهنية.. تنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية

انطلاق الفوج الأول من مبادرة كل يوم جديد لزيارة مصنع مهمات السكك الحديدية

التعليم العالي : نسعى لتوعية الشباب بخطط التنمية





تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم المبادرات القومية للطلاب لمساعدتهم على الاطلاع على القضايا الوطنية وزيارة المشروعات القومية ، لدعم الوعي الوطني بالاقتصاد المصري، من خلال بعض المبادرات التعليمية والتي تتعلق بالصناعات المصررية خاصة ، و في هذا الملف يستعرض موقع صدى البلد أبرز هذه المبادرات :





• المبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا:





وتعد المبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا “، ومبادرة صنايعية مصر، من المبادرات الهامة التي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشرف عليها كل من الدكتور لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد الحيوي – أمين عام صندوق تطوير التعليم، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.





وتقوم المبادرة على عدة أهداف مهمة وهي:





- المبادرة بمثابة محاولة لربط التعليم والتدريب بسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للالتحاق بمبادرة صنايعية مصر لتعلم أكثر من حرفة.

- ستكون المبادرة من خلال الجامعات المصرية.

- تسخير كافة الإمكانيات من أجل جذب الشباب للمشاركة في الدورات التدريبية التي تقوم بها الجامعات المصرية.

- المبادرة تستهداف تدريب مليون شاب وشابة مصرية في كل المحافظات المصرية على الحرف والأعمال المهنية، وإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية.





- المبادرة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بتأهيل الشباب المصري وإكسابهم المهارات التي تساعدهم في اقتحام سوق العمل المصرية والخارجية.





- المبادرة تقوم بدور هام في تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأعمال الفنية والمهنية وتشجيع الشباب على العمل اليدوي.





مبادرة "كل يوم جديد":





تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، لذا أطلقت الوزارة عدة زيارات لاثنين من المشروعات العامة والتي تمثلت في:





1- انطلاق الفوج الأول من شباب جامعة عين شمس؛ لزيارة مصنع مهمات السكك الحديدية (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع:





أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأهمية التي توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة والتي من شأنها دمجهم في خطط التنمية للدولة وربطهم بها، وتعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، مما يشكل مستقبلا حائلا ضد التلاعب بأفكارهم، فضلا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم.





وخلال الزيارة تم عرض فيلم عن الهيئة العربية للتصنيع، كما تم استعراض دور الهيئة في المشروعات التنموية التي تنفذها، كما تم اصطحاب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع.





وفي ختام جولتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية، مشيرين إلى أن زيارة المصنع كانت مفيدة للغاية وستعمل على الارتقاء بقدراتهم العلمية والتعليمية، وأعربوا عن تطلعهم إلى تكرار الزيارة مرة أخرى.





يذكر أن المصنع تم إنشاؤه عام 1955، وتم الافتتاح الفعلي عام 1958، بغرض تغطية احتياجات مصر والعالم العربي الإفريقي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية بأنواعها (الركاب - توليد القوى - البضاعة)، فضلًا عن عربات المترو والترام، وتبلغ مساحته نحو (150,000) متر مربع، فضلًا عن توافر أرض فضاء بمساحة (100,000) متر مربع مخصصة للمشروعات المستقبلية للمصنع، كما انضم المصنع إلى مجموعة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع عام 2004، ليتكامل مع باقى المصانع والشركات في مجال صناعة السكك الحديدية





2- انطلاق الفوج الثاني من شباب الجامعات لزيارة مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع:





وفي إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية، انطلق الفوج الثاني من طلاب جامعة القاهرة؛ لزيارة مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.





وأكد د. عبد الغفار أهمية هذه المبادرة، التي تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.





ومن جانبه، حرص اللواء مهندس عصام علي عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول المصنع، والأنشطة التي يقوم بها من: عمرة وإصلاح المحركات، وتصنيع قطع غيار المحركات، ومشروعات البيئة، ووحدات معالجة المياه، وفلاتر رملية، وأبراج تبريد سخانات شمسية، وقطع غيار، وشفاطات الغلال، وخلاطات خرسانية، ومانع الأتربة، ومنتجات وسائل النقل، وسكة حديد، وقطع غيار السيارات، وصيانة طائرات.





واصطحب اللواء حمدي حسين حسانين مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة، الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع. مشيرًا إلى أن تعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية التي تتم على أرض الوطن يعزز من تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة في المشاركة المجتمعية وفتح آفاق نحو مستقبل جديد.





وأشار أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم تلك الزيارات الميدانية في إطار مبادرة "كل يوم جديد"، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز قيم الانتماء للوطن وخلق جيل جديد واع بحجم الإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع، موضحًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات،



