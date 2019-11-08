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فن

أصالة تحصد 21.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته .. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:31 م
أصالة - جابوا سيرته
أصالة - جابوا سيرته
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 21 مليونا 694 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر يوتيوب.

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.

والأغنية الثالثة "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع آدم حسين، جيتار اوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.
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