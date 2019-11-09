محمد المرسى: برامج المرأة الموجودة على الفضائيات سطحية ولا تلبي احتياجات الأسرة

أكد الدكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك حالة من الغياب التام للبرامج التي تهم الأسرة المصرية من شاشات الفضائيات، مؤكدًا أن هذا الغياب خلف وراءه ضياع السلوك الأسري وقيم المجتمع.





وأضاف المرسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البرامج الموجودة علي الفضائيات تحت اسم برامج المرأة، سطحيه ولا تلبي إحتياجات المجتمع ولا الأسرة، موضحًا أن اهتمامات تلك البرامج لا تعبر عن اهتمامات المرأة المصرية كما كان يحدث في السابق.





وتابع المرسي أن غياب برامج الأطفال كان له تأثيرا سلبيا أيضًا علي سلوك الأسرة المصرية، نظرًا لدورها الكبير في تربية النشىء الجديد علي السلوك السليم، ذلك بالإضافة الي غياب الاعمال الدرامية التي ترسخ قيم المجتمع واتجهت للشكل التجاري فقط.



