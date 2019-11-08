الأمم المتحدة: 92 قتيلا من المدنيين منذ شن الهجوم التركي على شمال سوريا

قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 92 مدنيا قد قتلوا في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، منذ بدء شن الهجوم العسكري في 9 أكتوبر بقيادة تركيا في شمال شرق البلاد سوريا.



جاء ذلك في تصريحات اليوم، لمتحدث بلسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف، قال فيها إن المدنيين ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا بسبب الأعمال العدائية المستمرة في سوريا.



ونقل المتحدث الرسمي روبرت كولفيل أن المفوضية السامية قد تحققت حتى 5 نوفمبر من "مقتل وجرح عشرات السوريين "في حوادث منفصلة لحد كبير، ومتزامنة في شمال شرقي سوريا وشمال غربها".



وقال المتحدث إن حوادث القتل تسببت فيها "الضربات الجوية والغارات الأرضية، وبشكل متزايد نتيجة لما يبدو أنه استخدام عشوائي للأجهزة المرتجلة" المتفجرة، والعبوات الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الأسواق المحلية، حسب قوله.



من ناحية أخرى، أعلن متحدث رسمي باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع الأمم المتحدة من جنيف اليوم أن الخطة الشاملة للاستجابة الإنسانية في سوريا تتطلب ما يقرب من 3.3 مليار دولار أمريكي، وهي تمول حاليا بـ 52 في المائة من هذا الطلب.