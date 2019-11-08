AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 92 قتيلا من المدنيين منذ شن الهجوم التركي على شمال سوريا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:42 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
Advertisements
أحمد محرم
قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 92 مدنيا قد قتلوا في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، منذ بدء شن الهجوم العسكري في 9 أكتوبر بقيادة تركيا في شمال شرق البلاد سوريا.

جاء ذلك في تصريحات اليوم، لمتحدث بلسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف، قال فيها إن المدنيين ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا بسبب الأعمال العدائية المستمرة في سوريا.

ونقل المتحدث الرسمي روبرت كولفيل أن المفوضية السامية قد تحققت حتى 5 نوفمبر من "مقتل وجرح عشرات السوريين "في حوادث منفصلة لحد كبير، ومتزامنة في شمال شرقي سوريا وشمال غربها".

وقال المتحدث إن حوادث القتل تسببت فيها "الضربات الجوية والغارات الأرضية، وبشكل متزايد نتيجة لما يبدو أنه استخدام عشوائي للأجهزة المرتجلة" المتفجرة، والعبوات الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الأسواق المحلية، حسب قوله.

من ناحية أخرى، أعلن متحدث رسمي باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع الأمم المتحدة من جنيف اليوم أن الخطة الشاملة للاستجابة الإنسانية في سوريا تتطلب ما يقرب من 3.3 مليار دولار أمريكي، وهي تمول حاليا بـ 52 في المائة من هذا الطلب.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

رسالة عتاب مؤلمة من والد أنغام: من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني

بعد تعرضها لحادث سير .. هالة صدقي: أنا بخير

جزاء محامي الشيطان| قطر تعاقب أهم أبواقها الإعلامية

إيمان الشميطي تجتاز الـ 33.5 مليون مشاهدة بـ ما مل قلبك.. فيديو

هل البكاء على الميت عند القبر يعذبه؟ الإفتاء توضح|فيديو

عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

18 ساعة يوميا.. مدير مطعم يجبر معاقا ذهنيا على العمل دون أجر

مرضها النفسي دفعها للانتحار| العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل.. المعاينة: لا وجود لاعتداء على جسدها أو شبهة جنائية فى الواقعة | صور