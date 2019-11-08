البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي يربح 9.7 مليار جنيه.. 17 مليارا إجمالي قيمة التداول.. 130 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب

البورصة في أسبوع

رأس المال السوقي يربح 9.7 مليار جنيه

17 مليار إجمالي قيمة التداول

130 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14795.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.63%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.52% مسجلا 547.4 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 1.16% مغلقا الفترة عند مستوى 2152 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.73 % مغلقا عند 17659 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.58 % مغلقا الفترة عند 1459.5 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 9.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 737.4 مليار جنيه مقابل 727.7 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 859 مليون ورقة منفذة على 118 الف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1196 مليون ورقة منفذة على 113 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 50.69 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 49.3% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 77.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.9% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 130.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 75.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.8 % و سجل العرب 8.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1849.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 596.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.