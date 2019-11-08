AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي يربح 9.7 مليار جنيه.. 17 مليارا إجمالي قيمة التداول.. 130 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
البورصة في أسبوع
رأس المال السوقي يربح 9.7 مليار جنيه
17 مليار إجمالي قيمة التداول
130 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14795.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.63%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.52% مسجلا 547.4 نقطة.

سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 1.16% مغلقا الفترة عند مستوى 2152 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.73 % مغلقا عند 17659 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.58 % مغلقا الفترة عند 1459.5 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 9.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 737.4 مليار جنيه مقابل 727.7 مليار جنيه.

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 859 مليون ورقة منفذة على 118 الف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1196 مليون ورقة منفذة على 113 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 50.69 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 49.3% خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 77.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.9% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 130.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 75.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.8 % و سجل العرب 8.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1849.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 596.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. والأمن: تتطابق مع الطالبة شهد

مفاجأة.. تحريات الأمن فى واقعة وفاة طالبة الصيدلة

مفيش صاحب يتصاحب .. أحمد ينهي حياة صديقه بشير والسبب 13 ألف جنيه

ارتداء ثياب النوم في السعودية يثير جدلا واسعا| تفاصيل

آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

12 كلمة| آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته بـ دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

18 ساعة يوميا.. مدير مطعم يجبر معاقا ذهنيا على العمل دون أجر

مرضها النفسي دفعها للانتحار| العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل.. المعاينة: لا وجود لاعتداء على جسدها أو شبهة جنائية فى الواقعة | صور