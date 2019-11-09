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إنذار من جهاز حماية المستهلك لـ وكلاء السيارات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ألزم جهاز حماية المستهلك في قراره رقم (27)، جميع الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات أو السلع المعمرة أو أي سلع اخرى خلال أيام الاجازات والعطلات والاعياد على مدار عام، وأن يقوموا بالإعلان عن وسيلة للتواصل للحصول على تلك الخدمات.

وأنذر الجهاز المخالفين لقراره بالإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لنص المواد (9 ، 20 ، 21 ، 25 ، 66 ) من قانون حماية المستهلك الذي يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وأخطر الجهاز كافة الجهات والاجهزة المعنية بالرقابة لاتخاذ اللازم بشأن اية مخالفات لقانون حماية المستهلك ورفع الامر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاه المخالف مع اخطار الجهاز بأية مخالفات يتم رصدها بهذا الشأن على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
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