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مرأة

عاطفي وشهواني ..9 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد 9 نوفمبر وماذا يقول تاريخ ميلادهم عنهم:

شخصية اليوم في علم الأرقام:
إذا كنت مولودا في يوم 9 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وشهواني، ولديك طبيعة عاشقة للحياة.. أنت أيضا معتد بنفسك وتتمتع بروح قتالية وإصرار، لكن قد تميل للانفعال سريعا وتبدو متقلب المزاج وانفعاليا في كثير من الأحيان.

نصيحة:
عام 2019 يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.
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