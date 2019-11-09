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اقتصاد

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.. وخبير: سيتراجع لمستويات دون 16 جنيها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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محمد صبيح
وسط مخاوف من عودة ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد سلسلة من الهبوط بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، توقع الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار استمرار تراجع الدولار لمستويات دون 16 جنيها آخر العام.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع دون تغير خلال تعاملات الأسبوع وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أن زيادة إيرادات قطاع السياحة وعائدات قناة السويس والتزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2014 عزز من تعافي الجنيه في مواجهة الدولار.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، أن التوقعات الاقتصادية تتجه نحو المزيد من انخفاض العملة الأمريكية في مواجهة الجنيه بنهاية العام، ومواصلة التراجع مع دخول عام 2020 بدعم من تراجع عجز الميزان التجاري وكذا المزيد من الاكتشافات البترولية.

وتراجع الدولار مقابل الين اليوم، الخميس، فى الوقت الذى شجعت فيه الشكوك بشأن موعد توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقا أوليا للتجارة، المتعاملين على التخلى عن بعض المراكز الدائنة.

كما تسببت الضبابية التى تكتنف التجارة فى رفع الين اليابانى الذى يعتبر ملاذا آمنا مقابل اليورو والدولار الأسترالى.

وبلغ الجنيه الاسترلينى أدنى مستوى فى أسبوع قبل اجتماع بنك انجلترا المركزى المقرر فى وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع ألا يكون هناك تغيير فى السياسة، لكن المستثمرين يركزون على الكيفية التى سيرد بها البنك على الضبابية التى تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتلقى الدولار مفاجأة أمس الأربعاء بعد أن قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية لرويترز إن توقيع ما تسمى بالمرحلة الأولى من اتفاق تجاري قد يتأجل حتى ديسمبر.

وتراجع الدولار 0.24 بالمئة اليوم إلى 108.73 ين.

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على سلع إحداهما الأخرى فى حرب تجارية مستمرة منذ 16 شهرا امتدت إلى الأسواق المالية وتسببت في تباطؤ الاستثمارات والنمو العالمي.

ويأمل المستثمرون في أن يؤدي إبرام اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين إلى إلغاء بعض الرسوم، لكن المفاوضات بين واشنطن وبكين صعبة، مما يجعل إبرام اتفاق أمرا غير مؤكد.
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