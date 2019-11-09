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تعليم

بنك المعرفة المصري: ورشة عمل بجامعة قناة السويس .. 18 نوفمبر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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ياســـمين بدوي
يقيم بنك المعرفة المصري ورشة عمل في جامعة قناة السويس على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ١٨و١٩ نوفمبر الجاري.

وأوضحت الصفحة الرسمية لبنك المعرفة المصري ، أن الورشة تدور حول بنك المعرفة المصري والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين، بالإضافة إلى نظام التصفح، وما يسمى بالبحث المتحد أو البحث المجمع "Federated Search".

وستتمثل فعاليات اليوم الأول فيما يلي :

EKB Overview, Federated Search, Browsing System, Publishing System 10:00 - 11:00
EUL Speech 11:00 - 11:30
IOP 11:30 - 12:00
Taylor & Francis 12:00 - 12:30
Break 12:30 - 1:00
EBSCO 1:00 - 1:30
Clarivate 1:30 - 2:00
Emerald 2:00 - 2:30

بينما تتمثل فعاليات اليوم الثاني فيما يلي :

Dar Al Mandumah 10:00 - 10:45
Obeikan 10:45 - 11:30
Elsevier Science 11:30 - 12:15
Break 12:15 - 12:45
Elsevier Health 12:45 - 1:30
Sage 1:30 - 2:15
CAB Abstracts 2:15 - 3:00

وكان قد بدأ بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل في مختلف الجامعات المصرية، وصلت لجامعة أسوان، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، وجامعة دمياط، وجامعة مدينة السادات، وجامعة المنصورة، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنوفية.
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