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برلمان

مستقبل وطن: تفقد السيسي لمشروعات تطوير حي مصر الجديدة يعكس حرصه على الاستجابة لمطالب المواطنين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:44 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن، وأمين عام الحزب بمصر الجديدة بحرص الرئيس السيسى على حل مشاكل حى مصر الجديدة العريق لافتا إلى أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة يعكس مدى اهتمامه و معرفته بالمشاكل التي يعاني منها سكان الحي.

وتفقد الرئيس السيسى أعمال تطوير كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من احياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبوبكر والخليفة المأمون.

وقال رشدان إن تلك المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حي مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسيّة الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل العاصمة القاهرة.

وقال إن الهدف الرئيسي للمشروع حل مشكلة التكدس المروري للحي،مؤكدا أن هناك التزام من الجهات بأن الكباري ستكون بشكل يليق بالحي مثل الموجودة بشارع الأهرام والميرغني.

وشدد رشدان على أن متابعة الرئيس بنفسه سوف تسهم سرعة الانتهاء من المشروعات قريبا، حيث وجه سيادته بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي. كما حرص الرئيس على الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات.

ولفت رشدان أن الرئيس حرص بنفسه على الاستجابة لاهالى مصر الجديدة عندما وجه المسؤولين بإنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.
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