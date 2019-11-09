حبس ماجدة لحيازتها 6 فرش حشيش فى الوراق

قررت نيابة الوراق الجزئية، حبس ربة منزلم، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتها 6 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائها بدائرة القسم.



ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة بالوراق، وضبط بحوزتها 6 فرش حشيش.



توصلت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى اتجار ماجدة. ا " ربة منزل، بالمواد المخدرة.



وتبين من التحريات أن والد المتهمة ووالدتها وأشقائها الثلاثة محبوسين على ذمة قضية مخدرات.



وبإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبحوزتها 6 فرش حشيش، ومبلغ مالي.



وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.