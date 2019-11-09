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حوادث

حبس ماجدة لحيازتها 6 فرش حشيش فى الوراق

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت نيابة الوراق الجزئية، حبس ربة منزلم، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتها 6 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائها بدائرة القسم.

ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة بالوراق، وضبط بحوزتها 6 فرش حشيش.

توصلت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى اتجار ماجدة. ا " ربة منزل، بالمواد المخدرة.

وتبين من التحريات أن والد المتهمة ووالدتها وأشقائها الثلاثة محبوسين على ذمة قضية مخدرات.

وبإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبحوزتها 6 فرش حشيش، ومبلغ مالي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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